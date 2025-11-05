La FEHM destaca que el crecimiento de gasto de los turistas internacionales en 2025 duplica el de las llegadas

El presidente de la FEHM, Javier Vich, en declaraciones a los medios durante la World Travel Market. - FEHM

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha resaltado que el gasto de los turistas internacionales entre enero y septiembre ha alcanzado los 13.480 millones de euros --lo que supone un 6% más--, mientras que la isla recibió unos 10,8 millones de turistas extranjeros --cerca de un 3% más--.

Estos son algunos de los datos de la temporada turística que ha detallado el presidente de la FEHM, Javier Vich, en declaraciones a los medios de comunicación durante su participación en la feria de la World Travel Market de Londres.

En ese sentido, ha destacado que el "gran crecimiento" se ha producido en el primer trimestre del año, puesto que hasta marzo de 2024 la ocupación hotelera rondó el 54% y esta año ha subido al 61%. Aún así, ha matizado que el 70% del volúmen de negocio se genera en el tercer trimestre --es decir los meses de verano--.

En cuanto al gasto medio por persona, se ha aproximado a los 1.248 euro --un 3% más--, y el gasto medio diario se situó en 200,5 euro --un 3,8% mas--, por lo que se supera por primera vez la barrera de los 200 euros.

"El mercado reconoce el valor del esfuerzo que se hace y Mallorca no debe buscar crecer más, sino crecer mejor al generar más valor, más empleo estable y más prosperidad compartida para todo el territorio", ha subrayado.

En contraste, el incremento de pasajeros aéreos no se ha traducido en más pernoctaciones hoteleras que a penas crecen salvo en los trimestres de principio y final de año. La estancia media es algo más corta y la ambición ha señalado que debe ser promocionar la "larga estancia".

Vich ha indicado que la transformación de la planta hotelera durante la última década, ya que actualmente el 80% de los hoteles asociados de la FEHM son de 4 y 5 estrellas, para lo que se ha invertido más de 3.500 millones de euros en eficiencia, prácticas sostenibles y en digitalización.

"Estas inversiones son las que permiten mantener la actividad más meses, mejorar el perfil del huésped y ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores del sector", ha alegado.

Por otra parte, ha ofrecido datos del mercado británico que se mantiene como segundo emisor internacional hacia Mallorca, con tres millones de visitantes en 2025, apenas un 1% menos que en 2024 pero con un gasto medio diario de 203,8 euro, un 3,2% más que el año pasado. En 2024, ocho de cada diez británicos que viajaron a Baleares eligieron Mallorca, frente a seis de cada diez en 2023.

Para Vich, Mallorca ofrece un modelo "sólido" basado en la "diversificación de la oferta, la profesionalización del sector y la apuesta por segmentos de alto valor", como el deportivo, el cultural, y los congresos y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés), especialmente en el primer trimestre del año que es donde se produce más crecimiento.

AUMENTO DE LAS APERTURAS ANTICIPADAS Y TODO EL AÑO EN 2026

El representantes de los hoteleros ha dado algunas pinceladas de las previsiones que tiene para la temporada turística 2026, aunque ha advertido que las estimaciones serán más precisas para Fitur 2026.

Así, Vich ha mostrado un "optimismo moderado" por la previsible rebaja que pueda haber en la llegada de turistas británicos y alemanes --dos de los principales mercados emisores--, pese a que podría verse compensada con el aumento que ha habido de turistas procedentes de EEUU, Polonia, Chequia o Rumanía, junto con las nuevas rutas aéreas que se abran para esta campaña.

En cuanto las aperturas de las planta hotelera, ha destacado que para 2026 se espera que los establecimientos que permanezcan abiertos todo el año se situará en el 20% --un 1% más que en 2025--, en febrero las aperturas alcanzarían el 40% --sube un 4%--, en marzo ya escalaría hasta el 70% --un 16% más-- y en abril se llegaría al 83% --un 13% más--.

Para Vich, estos datos confirman que la desestacionalización es "un hecho" y que la ampliación de la temporada "no es coyuntural, sino estructural", fruto de la "inversión" y de una "gestión profesional y eficiente" que ha consolidado la estabilidad del sector.

Por este motivo, ha sostenido que el incremento en el número de llegadas se debería producir en el primer y cuarto trimestre del año en los que ha considerado que "todavía hay margen de crecimiento".

MALLORCA: "DESTINO GLOBAL"

El presidente de los hoteleros ha valorado la apertura de las nuevas rutas con Toronto, que amplifica la conectividad con Norteamérica, y en el caso Abu Dabi ha afirmado que abre las puertas a Oriente Medio y Asia, lo que convierte a la isla en un "destino global".

Por eso ha defendido que Mallorca debe estar preparada para trabajar con los mercados que reciban del largo radio, porque "ha hecho los deberes" al "invertir, reposicionar su producto y extender la temporada", por lo que "deberá adaptarse a las necesidades de mercados con los que aún no tiene experiencia".

"El largo radio no es un salto cuantitativo, es un salto estratégico. Mallorca debe ser proactiva para competir con eficacia en otra liga", ha afirmado el presidente de la FEHM.