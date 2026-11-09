FEHM pide diferenciar entre el reconocimiento de enfermedades profesionales de las 'kellys' y su jubilación anticipada

Archivo - El presidente de la FEHM, Javier Vich, presenta una campalña de agradecimiento a los turistas - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha pedido diferenciar entre el reconocimiento de enfermedades profesionales de las camareras de pisos, también conocidas como 'kellys', y su jubilación anticipada.

De este modo ha reaccionado la patronal, en un comunicado, después de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, haya anunciado este lunes en Palma que el Gobierno estudiará el desgaste físico de las camareras de pisos para que puedan jubilarse anticipadamente.

Los hoteleros de Mallorca han dicho compartir el "objetivo de fondo", al entender que las cerca de 33.000 camareras de pisos de Baleares "son esenciales" y su salud "es una prioridad".

Pero, con intención de "aportar a la ciudadanía una lectura precisa de lo anunciado" y de que "detrás de un titular no se forme una expectativa que no se corresponde con lo que se ha decidido", ha pedido diferenciar entre el reconocimiento de enfermedades profesionales y la jubilación anticipada.

El Consejo de Ministros, ha recordado la FEHM, ya dio luz verde al inicio de un procedimiento, por la vía de urgencia, para incorporar a las camareras de pisos al cuadro de enfermedades profesionales, como dolencias de hombro, codo, antebrazo y muñeca.

Es, ha puntualizado la patronal, "una puerta que no se abre por primera vez", ya que desde 2018, y con el respaldo del Tribunal Supremo en 2020, el síndrome del túnel carpiano de las camareras de piso ya se reconoce como enfermedad profesional.

Sin embargo, han matizado los empresarios, para la aprobación de una jubilación anticipada son necesarios estudios previos sobre siniestralidad y penosidad, la intervención de una comisión de evaluación y el dictamen del Consejo de Estado. Ese procedimiento, que dura meses, todavía no ha comenzado, han subrayado.

Lo que la ministra ha anunciado, han concluido, es la creación de un grupo de trabajo que como primer encargo tendrás las condiciones de trabajo de este colectivo. Es algo que, a grandes rasgos, ya está contemplado en el último convenio de hostelería de Baleares y que se sumaría a medidas como las camas elevables y la evaluación de cargas de trabajo.

Además de la puntualización técnica, desde la FEHM han aprovechado para señalar que el anuncio de la ministra ha tenido lugar "a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre y en un acto con un marcado tono político".

Una reivindicación "de este calado", han sostenido los hoteleros, "merece más que calendarios electorales y precisa procedimientos rigurosos, estudios objetivos y decisiones con base legal". "No existe una vía jurídica para aprobar la jubilación anticipada de las camareras de piso antes de esa fecha. Presentarla como algo inminente solo generará frustración entre las propias trabajadoras", han concluido.