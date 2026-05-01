La FEHM reivindica las subidas salarias en el Día del Trabajo

Archivo - Cuso de hostelería en la Fundación Cruzcampo - FUNDACIÓN CRUZCAMPO - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha reivindicado este viernes, Día del Trabajo, las subidas salariales cuando se cumple un año de la firma del convenio de hostelería.

En un comunicado, los hoteleros han subrayado que el convenio, fruto del diálogo social, aporta más estabilidad, favorece el alargamiento de la contratación y protege el poder adquisitivo con subidas salariales por encima de la inflación.

"Nuestro sector progresa cuando lo hacen sus profesionales. Cuando la inversión, la formación y la seguridad se suman a un marco laboral justo y acordado", han indicado.

Desde de la FEHM han reconocido la labor de todas las personas trabajadoras que hacen avanzar el turismo y con clave para su futuro.