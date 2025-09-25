El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

FORMENTERA 25 Sep.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que la crisis migratoria actual es "fruto de la irresponsabilidad y desidia de los últimos años" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva siete años con un "efecto llamada" y sin adoptar las políticas que adoptan otros países.

Feijóo también ha lamentado que el socialista no cumpla con su obligación de velar por la seguridad en las costas y no dote de recursos a las instituciones afectadas.

El 'popular' se ha reunido en Formentera, junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para tratar la crisis migratoria y "hablar de la preocupación real" de los ciudadanos.

El 'popular' ha lamentado el motivo de la visita puesto que se trata de una crisis "sin precedentes", aunque ha asegurado que es difícil ocuparse de estos problemas porque "el Gobierno ha convertido la política española en un lodazal", ha insistido.

Entre otras cosas, Feijóo ha destacado que en Baleares, en 2017 llegaron menos de 100 pateras con menos de 1.000 migrantes, mientras que, en 2025 y hasta el pasado julio, ya se contabilizan 300 pateras y más de 5.000 migrantes. "Es una situación sin precedentes y la ruta balear sigue creciendo", ha hecho hincapié.

El político ha recordado también que se ha duplicado el número de españoles preocupados por la inmigración irregular.