La Feria del Consejo de Infancia y Adolescencia de Mallorca contará con talleres participativos y actividades lúdicas

Cartel de la primera edición de la Feria del Consejo de Infancia y Adolescencia de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Mallorca celebrará este sábado la primera edición de la Feria del Consejo de Infancia y Adolescencia de la isla, que contará con talleres participativos y actividades lúdicas.

Tendrá lugar de 10.00 a 13.00 horas en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares y está abierta a la participación de todas las familias

El evento, ha informado la institución insular en un comunicado, pretende que los niños, niñas y adolescentes puedan "expresar sus ideas compartir inquietudes y hacer propuestas".

Esta primera edición coincide con la conmemoración del Día Internacional de las Familias, que se celebra cada 15 de mayo, y busca poner en valor el "papel esencial" de la familia como "primer espacio de protección, educación y acompañamiento" de los menores.

La feria, impulsada por los propios integrantes del Consejo de Infancia y Adolescencia, contará con cuatro talleres participativos con el objetivo de recoger "opiniones, inquietudes y propuestas" sobre el presente y el futuro de Mallorca.

Los menores, según el Consell de Mallorca, podrán "expresar cómo viven Mallorca, imaginar la isla en la que les gustaría vivir, compartir sus experiencias a través de la escritura y reflexionar sobre aquellos aspectos que consideran que se pueden mejorar para hacer de Mallorca un lugar mejor para crecer".

Además de los espacios participativos, la jornada contará con una programación lúdica y familiar con actividades previstas habrá pintacaras con Educaclown, una ludoteca cultural y la participación de los Bomberos de Mallorca, que estarán presentes con su patrulla canina y con el helicóptero sa Milana, que los niños podrán visitar y conocer de cerca.

La jornada incluirá también una merienda para todos los participantes y finalizará con el concierto del grupo infantil Cucorba.