Fernández se compromete a aprobar en septiembre la estrategia de apoyo a la familia y la maternidad

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha comprometido a aprobar el próximo mes de septiembre la estrategia de apoyo a la familia y la maternidad.

Así lo ha avanzado en el pleno del Parlament de este martes, en respuesta a la pregunta del diputado no adscrito Agustín Buades, que ha reconocido que la consellera "le ha alegrado el día, casi la legislatura".

La consellera ha reconocido que la aprobación de este plan es "una asignatura pendiente" y ha explicado que la estrategia contendrá medidas de apoyo integral a las familias con especial atención a la maternidad.

Por otra parte, la consellera ha calificado al diputado socialista Omar Lamín de "experto manipulador" y de ocultar datos del servicio de teleasistencia de la legislatura anterior.

El diputado del PSIB ha acusado al Govern de "dejar a las familias atrás" y ha afirmado que el balance del Ejecutivo autonómico es un incremento de los tiempos y listas de espera, especialmente en materia de dependencia. "La mayoría de familias no pueden pagar los 4.000 euros que cuesta una residencia privada", ha señalado el socialista.

Sandra Fernández, por su parte, ha acusado a Lamín de manipular las cifras porque las medidas del Ejecutivo "están funcionando".