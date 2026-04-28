Fernández defiende el endurecimiento para acceder a prestaciones sociales y dice que el PSOE fue "pionero"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha defendido las medidas para ampliar los años de residencia necesarios para acceder a determinadas prestaciones, entre ellas la renta social garantizada (Resoga), y ha sostenido que los "pioneros" en endurecer los requisitos fueron los socialistas.

"Dentro del colmo de su hipocresía, resulta que fueron ustedes los pioneros en endurecer los requisitos de residencia cuando Patxi López triplicó el tiempo mínimo exigido de residencia para acceder a las ayudas sociales", ha dicho la consellera en el pleno de este martes para defenderse de las críticas del PSIB.

Precisamente, la diputada Amanda Fernández ha criticado el 'escudo social' que previsiblemente aprobará esta tarde el Consell de Mallorca, cuyas ayudas requerirán una residencia continuada mínima de cinco años.

"Dejan fuera a inmigrantes que trabajan, a españoles que no hace cinco años que están aquí y de otras islas que no viven aquí de forma continuada", ha lamentado la socialista, quien ha acusado al Govern de "discriminar" a los más vulnerables.

La consellera, por su parte, ha defendido que su departamento está "poniendo orden al caos de la gestión de las prestaciones" que dejó el anterior Govern.

"Priorizamos a la gente de aquí", ha reivindicado la consellera, señalando que varios municipios gobernados por la izquierda exigen más de diez años de residencia para acceder a una vivienda social.