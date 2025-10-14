Fernández defiende el endurecimiento de la Resoga ante acusaciones del PSIB de "racistas y falta de humanismo"

Archivo - La nueva consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, durante la toma de posesión de los nuevos consellers del Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha defendido la propuesta de endurecer el acceso a la Renta Social Garantizada, ampliando de uno a tres años la residencia legal exigida para acceder a esta prestación, ante acusaciones del PSIB de "racistas y falta de humanismo".

En el pleno de este martes, la consellera ha subrayado que con la modificación del requisito en la Resoga "se volverá a la redacción y al espíritu original" en la que se alcanzó un "gran consenso".

"Los requisitos que se plantean para la renta de emancipación lo que hacen es garantizar un proceso previo de intervención social, que es muy necesario también para el proceso de emancipación", ha justificado Fernández.

Igualmente, ha destacado los "nuevos derechos" que ha impulsado el Govern, como la ayuda a los enfermos de ELA o la financiación del ocio adaptado para niños con discapacidad o dependencia. "También estamos poniendo orden y gestionando los recursos", ha agregado.

Así ha respondido la consellera al diputado socialista Omar Lamin, quien ha acusado al Govern de "mentir y engañar" y de gobernar con "racismo y odio". A su parecer, el Ejecutivo de Marga Prohens criminaliza a las personas migradas y habla de un efecto llamada que no existe.

Lamin ha criticado que con el mayor presupuesto de la historia la Conselleria "recorta derechos". "No hay nada más anticristiano y antihumano que criminalizar a los migrantes", ha apostillado, a la vez que ha definido la Conselleria como "mucho presupuesto, poca ejecución y pocos derechos".