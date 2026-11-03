Fernández dice que traspasarán las competencias de las residencias cuando haya todos los recursos necesarios

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asegurado que el traspaso al Consell d'Eivissa de las residencias públicas se hará efectivo cuando puedan tener todos los recursos necesarios para que no se vea alterado el servicio, ni la atención a los usuarios.

El socialista Álex Pitaluga ha preguntado en el pleno del Parlament a Fernández por cuándo el Govern hará efectivo el traspaso al Consell d'Eivissa de la gestión de las residencias públicas, un traspaso que sigue pendiente.

Pitaluga se ha preguntado si deben creer aquello que el Govern "anuncia de cara a la galería", pero hay "un problema de voluntad" para que el traspaso sea una realidad. "El traspaso hace tiempo que da vueltas", ha reiterado, instando a que si el presidente del Consell, Vicent Marí, no quiere asumir estas competencias, "que lo diga".

La consellera ha acusado al PSOE de poner en marcha residencias durante la pasada legislatura sin ningún tipo de financiación o incluso acumular deudas en la Seguridad Social de 2,2 millones de euros.

"Su Govern socialista pretendía traspasar las tres residencias de Eivissa con sólo 9 millones de euros, un engaño total y absoluto a todos los ibicencos que no ofrecía ningún tipo de garantía en la gestión", ha concluido.

Fernández ha reiterado que "esto no va de quién gestiona, sino de cómo se gestiona".