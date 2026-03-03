Fernández, sobre los límites a las ayudas sociales: "La cohesión comienza por gestionar los recursos de todos"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha defendido la necesidad de establecer límites a las ayudas sociales, algo que previsiblemente se hará a través de la ley de aceleración de proyectos estratégicos, alegando que "la cohesión social comienza por gestionar los recursos de todos".

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por la diputada socialista Irantzu Fernández si cree que "la retirada de derechos fortalece la cohesión social".

"Tengo claro que la cohesión social comienza gestionando de forma rigurosa los recursos de todos los ciudadanos", ha argumentado la consellera.

Además, le ha preguntado a la socialista si cree que, por contra, la cohesión social "es gestionar de forma tan nefasta la Renta Social Garantizada que ciudadanos vulnerables tienen que pagar por la falta de gestión".

"O enviar menores de otras comunidades autónomas a sistemas de protección colapsados, o regularizaciones masivas sin criterios claros cuando son incapaces de resolver los problemas que hay en Extranjería", ha añadido.

La socialista, por su parte, ha considerado que estas medidas se deben a la "competición" entre el PP y Vox para poner en marcha lo que ha calificado como "medidas trumpistas".

"Intentan hacer creer a la gente que sus problemas para acceder a una vivienda no son de los fondos buitre, sino de la señora que dejó a su familia al otro lado del Atlántico para cuidar a nuestros mayores", ha dicho.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, explicó la semana pasada que el PP cumplirá los acuerdos con Vox en materia migratoria, que incluyen medidas como pedir tres años de residencia legal en Baleares para acceder a una ayuda social y así "minimizar el efecto llamada".

Además, esta ayuda social tendrá que estar vinculada a un itinerario de inserción laboral. "Tienes que poder demostrar un arraigo a esta tierra", dijo Prohens.

Otra de las medidas pactadas es establecer un mínimo de años en el sistema de emancipación para acceder a un recurso. A juicio de Prohens, esto es la "garantía" de que el recurso de emancipación "se aprovechará realmente con un menor que ha seguido un proceso y un acompañamiento".

La presidenta afirmó que se están haciendo las reformas legislativas para poder aprobar estas medidas a través de la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos.