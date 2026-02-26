PP y Vox incluirán en la ley de aceleración de proyectos el requisito de tres años de residencia para una ayuda social

Archivo - La nueva portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha subrayado que el PP cumplirá los acuerdos con Vox en materia migratoria, que incluyen medidas como pedir tres años de residencia legal en Baleares para acceder a una ayuda social.

En declaraciones a los medios este jueves en un acto para presentar la campaña del 8M, la líder del Ejecutivo ha argumentado que las medidas que se impulsarán buscan "minimizar el efecto llamada".

Además, esta ayuda social tendrá que estar vinculada a un itinerario de inserción laboral. "Tienes que poder demostrar un arraigo a esta tierra", ha señalado Prohens.

Otra de las medidas pactadas es establecer un mínimo de años en el sistema de emancipación para acceder a un recurso. A juicio de Prohens, esto es la "garantía" de que el recurso de emancipación "se aprovechará realmente con un menor que ha seguido un proceso y un acompañamiento".

La presidenta ha afirmado que se están haciendo las reformas legislativas para poder aprobar estas medidas a través de la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Prohens ha reiterado su rechazado a la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno. "Cuanto más efecto llamada provoquen las políticas de Pedro Sánchez, más medidas tendremos que tomar nosotros", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado que Baleares está "sola" ante la crisis migratoria y ha hecho "un grito de auxilio" al Gobierno central.

"En los últimos días han llegado 15 menores y nadie nos ha llamado ni se ha preocupado de dónde están estos menores y en qué condiciones los podemos acoger", ha recriminado, a la vez que ha advertido que el archipiélago está "en una situación de indefensión".