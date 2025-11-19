Fernández niega que el Govern haya otorgado ayudas a organizaciones islamistas

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha negado que el Govern haya otorgado ayudas a organizaciones islamistas.

Así lo ha subrayado la consellera este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament en respuesta a una pregunta de forma oral del diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia, quien ha señalado que en el acuerdo firmado con Vox para aprobar los pasados presupuestos se incluía suprimir estas ayudas.

"Si se propone suprimir algo es porque existe", ha apuntado el ecosoberanista, para después preguntar qué organizaciones ha subvencionado el Govern hasta la firma del acuerdo.

De su lado, la consellera ha dicho que no se tiene constancia de que ninguna organización islamista haya solicitado ningún tipo de ayuda al Ejecutivo balear y que "evidentemente", tampoco se ha otorgado ningua subvención.

En su turno de réplica, Apesteguia ha celebrado que los acuerdos que el Govern firma con los de Santiago Abascal "no tengan ningún tipo de valor" porque "se basan en una irrealidad que es la que intenta manifestar este grupo" y ha destacado que Fernández "ha desmontado categóricamente sus falacias".