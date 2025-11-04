Fernández (PSIB) asegura que Salud no cita a mujeres de las Pitiusas para cribados de cáncer de cérvix

IBIZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE, Irantzu Fernández, ha asegurado este martes en el Parlament que la Conselleria de Salud no está citando a mujeres de las Pitiusas para el programa de cribado de cáncer de cérvix, aunque sí lo hace en Mallorca y Menorca.

Según ha declarado la socialista, mientras en las otras áreas comienza este programa, en Ibiza, con las PCR en los centros de salud, nadie da la orden de recogida. "¿La incapacidad de su equipo nos volverá a convertir, una semana más, en ciudadanos de segunda?", ha preguntado Fernández a la consellera de Salud, Manuela García.

La diputada ha realizado un repaso a la situación del Área de Salud pitiusa y ha explicado que esta semana 22 jefes de servicio han firmado una carta cuestionando al gerente.

"Un director de gestión que dimite reconociendo un fraude y vuelve a ser contratado como un premio. Un helipuerto que deja de funcionar 15 noches porque no son capaces de arreglar una luz. Médicos del 061 llamando al gerente pidiendo una solución y no encontrando respuesta", ha señalado la diputada.

Fernández ha asegurado que esta situación es también responsabilidad de la consellera, que mantiene al gerente en el cargo "a pesar de lo que está pasando en Can Misses".