Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha defendido las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista impulsadas por el Govern.

"Nosotros trabajamos en políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Las fotos, los discursos vacíos, las pancartas y los títulos de las consellerias se los dejamos a ustedes", ha dicho al ser interpelada este martes en el pleno por la diputada del PSIB Irantzu Fernández.

Según Fernández, el trabajo del Govern en este sentido se traduce en acciones concretas, recursos efectivos y "resultados que mejoran la vida de las mujeres" de Baleares.

Igualmente, ha destacado que la previsión del presupuesto del IBDona para este 2027 es alcanzar los 3,3 millones de euros, lo que supone un 20,1 por ciento más que al inicio de la legislatura y el presupuesto "más alto de la historia".

Por su parte, la socialista ha criticado que la consellera hable de "pancartas y titulitos" en materia de igualdad. Además, ha subrayado que el aumento del presupuesto se debe a los fondos estatales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Sobre la ley de conciliación, la diputada ha considerado que el Govern "perdió la oportunidad" de que fuera también una ley de igualdad. "Nos lo repitieron muchas veces durante la negociación, que no podían hablar de igualdad entre hombres y mujeres en esta ley", ha dicho.