Fernández ve con buenos ojos prohibir las redes sociales a menores pero acusa al PSOE de usarlo como "cortina de humo"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ve con buenos ojos la propuesta de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, aunque ha considerado que el anuncio se ha hecho como "cortina de humo".

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, la consellera ha acusado al PSOE de "utilizar este tema tan sensible como cortina de humo" ya que, ha remarcado, no es una iniciativa ni un debate nuevo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha continuado la consellera, anunció esta medida "horas después de que Santos Cerdán reconociera conversaciones con Leire Díez".

"Siempre vamos a estar a favor y vamos a ver con buenos ojos cualquier medida que tenga como objetivo proteger a la infancia y a la adolescencia, también evidentemente en el entorno digital. Pero con hechos, no con palabras, con cortinas de humo o con anuncios varios", ha subrayado Fernández.

Así lo ha defendido tras ser preguntada por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga, quien ha pedido a la conseller que comience a colaborar activamente con el Gobierno para regular el acceso de los menores a las redes sociales.

Igualmente, el socialista ha reprochado a Fernández que "para hablar de cortinas de humo se tiene que comenzar con las del Govern de Marga Prohens".

"Como las medidas contra la masificación turística, el Pacto por la Sostenibilidad, su Plan de Choque para reducir las listas de espera en servicios sociales o la ley de conciliación", ha sostenido.