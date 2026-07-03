El festival 'Cançons de la Mediterrània' ofrecerá seis conciertos en Palma entre los días 12 y 19 de julio

El festival 'Cançons de la Mediterrània' presentará seis conciertos en en Palma del 12 al 19 de julio. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Cançons de la Mediterrània' ofrecerá seis conciertos entre el 12 y el 19 de julio en los escenarios de ses Voltes y el Castell de Bellver, con una programación que reunirá propuestas de música tradicional y de raíz mediterránea de artistas de Baleares, la Comunidad Valenciana e Italia.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el cartel incluye las actuaciones de Música Nostra, Pau Debon junto al pianista Antoni Bujosa, Hato Gató, Francisco acompañado por la Banda Municipal de Música de Palma, Maria Mazzotta y el dúo L'Arannà.

El festival arrancará el 12 de julio en ses Voltes con un concierto gratuito de Música Nostra, que presentará su nuevo trabajo discográfico, 'Camí florit', integrado por composiciones inéditas basadas en poemas en catalán y con la colaboración de artistas como Eliseo Parra, Rodrigo Cuevas, Tiu, Es Revetllers, Pere Mas y Na Stella.

La programación continuará el 14 de julio en el Castell de Bellver con 'Debon canta Suau', un proyecto en el que el vocalista de Antònia Font, Pau Debon, interpretará composiciones del pianista Antoni Bujosa sobre textos del poeta Pere Suau.

El 16 de julio será el turno de Hato Gató, un conjunto de percusión y voces formado por 15 integrantes y dirigido por Jose Llorach; mientras que el 17 de julio actuará el cantante valenciano Francisco junto a la Banda Municipal de Música de Palma, bajo la dirección de José Enrique Martínez.

El 18 de julio, ses Voltes acogerá el concierto de la cantante italiana Maria Mazzotta, galardonada con el Premio Nacional Ciudad de Loano de Música Tradicional Italiana por su álbum 'Onde'. El festival concluirá el 19 de julio, también en ses Voltes, con 'Tumarí', un espectáculo del dúo L'Arannà que reinterpreta la música popular de las Pitiusas mediante la combinación de instrumentos tradicionales y sonoridades contemporáneas.

Todos los conciertos comenzarán a las 21.30 horas, salvo la actuación de Francisco y la Banda Municipal de Música de Palma, prevista para las 21.00 horas.

Durante la presentación de la programación, el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, ha destacado "la versatilidad" del cartel y su "vocación internacional", al tiempo que ha considerado que el festival ha sabido "conservar la identidad que le ha caracterizado" a lo largo de sus 42 años de historia.