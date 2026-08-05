Archivo - El festival elrow Mallorca XXL regresa a Son Fusteret el 29 de agosto: consulta aquí el cartel completo. - SON FUSTERET - Archivo

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mallorca volverá a formar parte el próximo 29 de agosto del calendario internacional de elrow con una nueva edición de elrow Mallorca XXL Winamax en Son Fusteret.

La cita reunirá a más de 20.000 personas durante 12 horas ininterrumpidas de música, de 12.00 a 00.00 horas, y desplegará una producción de gran formato distribuida en cuatro escenarios, donde la programación artística convivirá con el universo visual y escénico que caracteriza al proyecto.

Mallorca se ha consolidado como una de las paradas imprescindibles del calendario de elrow y regresar a la isla significa reencontrarse con un público que ha incorporado esta fecha a su verano y seguir fortaleciendo una relación construida alrededor de la música electrónica, la creatividad y una forma compartida de entender la celebración colectiva.

CUATRO ESCENARIOS

La edición de 2026 se desplegará a través de Hallucinarium XXL, Industry City, Pink Cathedral y The Jail, cuatro escenarios que ofrecerán recorridos completamente distintos dentro de una misma experiencia.

El escenario principal, Hallucinarium XXL, reunirá algunos de los grandes nombres del cartel, con Adam Beyer, Marco Carola, Hot Since 82, Ben Sims, Adiel b2b Quest, Grace Dahl, Chlar y De La Swing al frente de una programación marcada por algunas de las principales figuras de la electrónica internacional.

Frente a él, Industry City trasladará la experiencia hacia un lenguaje más industrial y urbano con artistas como Frank Storm, Kiko Fernández, Manu Sanchez, Marr?n y Teedee.

La propuesta continuará en Pink Cathedral, un espacio que pondrá el foco en parte del talento de la escena balear con nombres como Jaume Colombàs, Lucia Sholtus, Peptronik o Pijama Bros; mientras que The Jail completará el recorrido con una identidad propia y actuaciones de Toni R b2b Moberden, Rodri Schatinni, Tito Garcia, Tormenta Balear, Javitoh, La Demence Palma, Pep Vanrell, Mili Takeshi y Sergi Ales.

A la programación musical se sumará el sello característico de elrow Mallorca XXL Winamax, con performers, intervenciones escénicas, instalaciones artísticas, confeti, inflables, efectos especiales y un amplio despliegue de sonido, iluminación y visuales.

La programación reunirá a algunas de las figuras más consolidadas de la electrónica internacional junto a una destacada representación del talento balear, articulando un recorrido que atravesará distintos estilos y sensibilidades repartidos entre los cuatro escenarios del recinto.

Con esta nueva edición, elrow Mallorca XXL Winamax volverá a convertir Son Fusteret en uno de los grandes puntos de encuentro del verano balear, reuniendo música, producción escénica y participación del público en una jornada que volverá a situar a Mallorca como una de las paradas imprescindibles del calendario internacional de elrow.