El festival de humor FesJajá reunirá a más de 60 artistas en 50 espectáculos en Mallorca - FESJAJÁ

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival de humor FesJajá reunirá a más de 60 artistas en 50 espectáculos en Mallorca del 2 de octubre al 28 de noviembre, entre los que destacan Ernesto Sevilla, Eva Soriano, El Monaguillo, Henar Álvarez, La Ruina, El Casta, Dani Martínez o Petite Lorena.

La nueva edición llega después de que FesJajá haya sido galardonado como mejor festival no musical de la Península y unos meses después de celebrar en Buenos Aires su primera edición fuera de España.

Según ha destacado la organización, el festival regresa ahora a Mallorca con nuevas incorporaciones, entre ellas Son Amar, que acogerá un propuesta que combinará humor, música en directo y gastronomía. Los espectáculos se llevarán a cabo en diferentes municipios de la isla.

La programación nacional reunirá a Dani Martínez, Eva Soriano, Henar Álvarez, José Corbacho, El Monaguillo, La Ruina y Ernesto Sevilla, que formarán parte de una edición que combinará estilos, formatos y maneras muy diferentes de entender el humor.

FesJajá mantendrá también su apuesta por la comedia internacional, con artistas que llenan teatros en Latinoamérica, entre ellos Laila Roth, Juli Bellese, El Gran Gustaf, José María Listorti y Juampi González.

En cuanto a la comedia balear, actuarán Agustín 'El Casta', Rubén García, Jaime Gili, Irene Francolí, Clara Ingold y Santi Liébana, entre otros muchos artistas de las Islas.

Esta edición contará también con una nueva generación de cómicos que ha crecido en las redes sociales, por ejemplo, Nosoloviernes, Míster Jägger, Dannusx y Abián Díaz.