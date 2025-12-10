Fiestas acuáticas de Navidad en las piscinas de Son Hugo y Son Moix: fechas e inscripciones

Archivo - Piscinas interiores de Son Hugo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha organizado una nueva edición de las tradicionales Fiestas Acuáticas de Navidad que se celebrarán este año en las piscinas de Son Hugo y Son Moix.

Las jornadas se celebrarán el domingo 21 de diciembre en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix y el domingo 28 de diciembre en Son Hugo, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con tres turnos de una hora cada uno.

La actividad es gratuita y abierta a todos los públicos, y las inscripciones en línea podrán realizarse a partir de este viernes, 12 de diciembre, a las 09.00 horas a través de la web Esports85.

Para atender la creciente demanda, el IME ha incrementado las plazas en un 21,5 por ciento respecto al año pasado, pasando de 840 a 1.020 inscripciones disponibles entre ambas instalaciones.

Los participantes podrán disfrutar de un circuito acuático con hinchables, toboganes, espacios de equilibrio y obstáculos, así como juegos adaptados para los más pequeños en las piscinas de aprendizaje.

Los menores de seis años deberán estar acompañados por un adulto dentro del agua, y será obligatorio el uso de gorra de baño.