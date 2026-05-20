Fiestas de la Mare de Déu de la Salut: Palma repetirá macroconcierto por la patrona en septiembre

Archivo - Concierto de este sábado por la celebración de la Patrona de la Mare de Déu de la Salut. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el inicio del expediente para la contratación de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, la patrona de la capital balear, y que contará de nuevo con un macroconcierto.

Lo ha explicado en rueda de prensa el alcalde, Jaime Martínez, que aunque no ha dado más detalles, ha avanzado que la programación festiva, prevista para el 5 de septiembre, será similar a la del año pasado.

Así, con un presupuesto similar al del pasado mes de septiembre, ha señalado que se prevé la celebración de un concierto de "grandes dimensiones".

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre Palma celebró por primera vez un macroconcierto en el marco de la festividad de la patrona, encabezado por BLOND:ISH y WhoMadeWho y que fue de acceso libre y gratuito.