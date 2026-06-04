Finaliza la PAU en Baleares sin incidencias en el estreno de los detectores de radiofrecuencia

Archivo - Estudiante examinándose de la PAU. - UIB - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La prueba de acceso a la universidad (PAU) ha finalizado este jueves en Baleares sin incidencias y con un balance positivo en el uso de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos.

Los cerca de 5.000 alumnos matriculados han terminado esta tarde tres días de exámenes en los que, por primera vez, se han utilizado detectores. Así, según ha informado la Universitat de les Illes Balears (UIB), no se ha detectado ningún alumno con el móvil o con un dispositivo no permitido.

Estas comprobaciones, ha explicado la vicerrectora de Estudiantes de la UIB, Cristina Moreno, a Europa Press, se han hecho en todas las islas y en todos los puntos de examen y "afortunadamente" no han detectado ningún uso indebido.

Tras el buen funcionamiento, ha subrayado, previsiblemente este sistema con detectores se volverá a implantar en la PAU del año que viene, así como en otros exámenes de la universidad.

Los resultados provisionales estarán disponibles el día 10 de junio a partir de las 15.00 horas en UIBdigital. Asimismo, la convocatoria extraordinaria de las pruebas se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.