Finaliza la restauración de la capilla del Sagrat Cor de la Catedral de Palma tras una intervención de 652.000 euros

Archivo - Imagen de recurso de la entrada principal de la catedral de Palma
Archivo - Imagen de recurso de la entrada principal de la catedral de Palma - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 17 febrero 2026 10:51
Seguir en

   PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La restauración de la capilla del Sagrat Cor de la Catedral de Palma ha finalizado tras unas obras que han durado un año y tres meses y una inversión de 652.000 euros, según han presentado este martes el Obispado y el Consell de Mallorca.

   En rueda de prensa, han explicado que las obras han sido financiadas por el Cabildo de la Catedral y la restauración ha consistido en una intervención en la estructura de los muros, las bóvedas y el pavimento, así como en todos los bienes inmuebles que la integran.

   Así, se han recuperado los ventanales y las ventilaciones de la capilla con el objetivo de, por una parte, recuperar el aspecto original de la capilla y, por otra, evitar las filtraciones de agua.

   Los estudios previos a la obra comenzaron en marzo de 2015 y pasaron por varias fases debido a la complejidad de las obras que, además, se retrasaron por la pandemia de la Covid-19.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado