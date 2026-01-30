Finaliza la restauración de la fuente central de los jardines de la plaza de la Reina de Palma

La restaurada fuente central de los jardines de la plaza de la Reina de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado los trabajos de restauración de la fuente central de los jardines de la plaza de la Reina, que ya está en funcionamiento.

La intervención ha consistido en la renovación de los sistemas hidráulico y eléctrico y en la mejora del alumbrado ornamental de la fuente.

Además, se ha llevado a cabo el saneamiento del vaso y el rejuntado de sus elementos estructurales, lo que ha permitido eliminar pérdidas de agua y garantizar su correcto funcionamiento, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta actuación ha contado con un presupuesto aproximado de 14.000 euros. Para complementarla, está prevista próximamente la restauración de las fuentes perimetrales de los jardines de la plaza, lo que permitirá recuperar el conjunto de fuentes del espacio.