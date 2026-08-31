Finalizan las obras de ampliación de IES Ses Estacions, en Palma, tras una inversión de 2,8 millones de euros

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la visita al IES Ses Estacions. - CAIB

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este lunes el IES Ses Estacions de Palma, centro en el que hace unas semanas finalizaron las obras de ampliación que han supuesto una inversión superior a los 2,8 millones de euros.

Según un comunicado de la Conselleria, esta actuación ha consistido en un nuevo volumen de planta baja y dos plantas adicionales situado a continuación del edificio original del instituto.

La actuación ha dotado al centro de más espacios para impartir formación profesional básica en servicios administrativos, grado medio en Gestión Administrativa, grado superior en Administración y Finanzas y grado superior en Asistencia a la Dirección. Además, el proyecto ha incluido también la construcción de un aula polivalente que servirá para descongestionar los estudios de ESO y Bachillerato.

Vera ha destacado que durante este inicio de curso también se pondrán en funcionamiento la ampliación del IES Sant Marçal de Marratxí y la ampliación del IES Marc Ferrer de Formentera, mientras que en Ciutadella se inaugurará el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional.

El conseller ha recordado que se están desarrollando otras actuaciones por valor de 85 millones de euros, como las ampliaciones del CEIP Pare Bartomeu Pou (Algaida), CEIP Els Molins (s'Arracó) o CEIP Sant Carles (Santa Eulària des Riu).

El conseller ha repasado también las obras de creación de nuevos centros escolares en Baleares, que en Mallorca son el nuevo CEIP de Felanitx, el nuevo CEIP de Sa Pobla y el nuevo IES Maioris, en Llucmajor; en Menorca, el nuevo CEIP des Mercadal; y en Eivissa, el nuevo CEIP Es Faralló de Santa Eulària.

Vera ha subrayado que la Conselleria iniciará próximamente obras importantes como las ampliaciones del IES Sant Antoni de Portmany y del IES Josep Font i Tries de Esporles, así como la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar.