Finalizan las obras de rehabilitación del Parc de Ses Fonts

Parc de Ses Fonts - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este lunes el Parc de Ses Fonts, en el barrio de Camp Redó, con motivo del fin de las obras de rehabilitación integral del espacio.

"Este es un ejemplo de cuál es la línea que queremos en los parques y espacios públicos de la ciudad", ha destacado Martínez en la visita, a la que han asistido también la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, y el coordinador general del área, Juanjo Lemm.

El alcalde ha agradecido a los representantes presentes de las asociaciones de vecinos de Ses Fonts Conservatori, Cas Caspiscol- Tramuntana-Son Busquets y Vivendes de Camp Redó-Can Roig su implicación para convertir este lugar en "un parque como se merece el barrio y con más espacio para los ciudadanos".

Según ha señalado el Ayuntamiento, las obras han consistido en hacer que el parque sea más accesible, funcional y adaptado a las necesidades del vecindario y se ha llevado a cabo en dos proyectos principales.

Por un lado, con el proyecto de mejora del Parc de Ses Fonts, ejecutado por el servicio de Vialidad con una inversión de 157.000 euros, se ha mejorado la accesibilidad, funcionalidad y calidad urbana.

Entre otras actuaciones, se ha reducido el tamaño de la fuente central y se ha retirado el muro perimetral de la fuente, lo que ha permitido ganar espacio para el uso ciudadano.

El proyecto también ha incluido la sustitución de cuatro pérgolas que estaban deterioradas y la instalación de otras dos nuevas, distribuidas para generar zonas de sombra y descanso.

También se ha construido una nueva rampa accesible adaptada a la normativa vigente, sustituyendo a la anterior infraestructura, y se han habilitado cuatro nuevas jardineras en el espacio que anteriormente ocupaba el vaso de la fuente.

El segundo proyecto ha consistido en la remodelación y reposición de la zona verde del Parc de Ses Fonts, con una inversión de casi 120.000 euros.

El Ayuntamiento ha resaltado que más de 1.000 metros cuadrados del parque se han transformado en una zona verde, adaptada a las condiciones del clima mediterráneo y pensada para el uso ciudadano.

En este sentido, las obras han permitido, por un lado, la creación de espacios accesibles e inclusivos, la renovación de las áreas de juegos infantiles, la instalación de circuitos biosaludables para la práctica de actividad física y la modernización del mobiliario urbano.

Además, se ha llevado a cabo el acondicionamiento del terreno y la plantación de nueva vegetación, en concreto 28 árboles y unas 1.100 arbustivas, junto con la instalación de un sistema de riego que garantiza el mantenimiento de las nuevas zonas ajardinadas.

Por parte del servicio de Alumbrado Público, se ha renovado la canalización del alumbrado y se han instalado diez nuevos puntos de luz en el interior por valor 11.000 euros.

A estas actuaciones se suman otras intervenciones realizadas paralelamente que han permitido mejorar el entorno del parque, como la remodelación del alumbrado del entorno de Ses Fonts con una inversión de 486.000 euros, actuando sobre 344 puntos de luz en la zona.

También se ha sustituido el vallado perimetral del parque, reforzando la seguridad y la integración del espacio en el barrio, con una inversión aproximada de 130.000 euros distribuida en dos fases.

Con esta actuación integral, cuya inversión supera los 900.000 euros, el Ayuntamiento "continúa avanzando en su objetivo de mejorar los espacios públicos de los barrios y reforzar los lugares de convivencia vecinal, impulsando parques más accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía".