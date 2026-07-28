Fira B! vuelve con una nueva edición centrada en la proyección internacional de la música y las artes escénicas - CAIB

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El evento cultural Fira B! celebrará este 2026 su decimoprimera edición con el foco puesto en la proyección internacional de la música y las artes escénicas de Baleares.

La programación se desarrollará en dos citas diferenciadas. Por un lado, Fira B! Artes Escénicas, del 30 de septiembre al 3 de octubre; y por otro, Fira B! Música, del 4 al 7 de noviembre.

En esta nueva edición también se estrenará una nueva identidad visual del evento bajo el lema 'Fira B! Dos disciplinas. Un mismo paisaje cultura', ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

El objetivo volverá a ser impulsar la circulación de artistas y compañías, fomentar la cooperación entre territorios y generar nuevas oportunidades mediante la conexión entre creadores, programadores, festivales e instituciones.

La presencia de delegaciones y profesionales procedentes de diversos países europeos y del espacio mediterráneo, además, reforzarán la feria como vehículo de proyección internacional de la música y las artes escénicas de Baleares.

ARTES ESCÉNICAS

Fira B! Artes Escénicas abrirá esta nueva edición del 30 de septiembre al 3 de octubre con cerca de 30 espectáculos de teatro, danza y nuevos lenguajes escénicos, con una amplia representación de compañías baleares y una destacada presencia internacional.

La inauguración tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma, y la programación se extenderá por diversos espacios emblemáticos de la ciudad como La Misericòrdia, el Teatre Municipal Xesc Forteza, el Teatre Municipal Maruja Alfaro (Mar i Terra), el Teatre de Mar, la basílica de Sant Francesc, Ses Voltes y Es Baluard Museu.

Entre las novedades de esta edición destaca un foco dedicado al País Vasco, con tres piezas de danza contemporánea que podrán verse en Es Baluard, fruto de un nuevo intercambio con el festival LABO XL, festival de nuevos espacios y lenguajes escénicos de San Sebastián. La programación internacional contará además con compañías procedentes de Francia y Alemania.

Las actividades profesionales incluirán la participación de todas las asociaciones del sector de las artes escénicas de Baleares, un taller de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (Cofae), una presentación de Mediterranean Pass, una charla dedicada a la Eurorregión y la presentación de ferias, festivales, plataformas y mercados nacionales e internacionales.

También se presentará al ganador de Art Jove y e presentará el trabajo ganador del premio de este año al mejor trabajo de fin de grado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Baleares (Esadib).

ACTUACIONES MUSICALES

Fira B! Música se celebrará del 4 al 7 de noviembre con cerca de 60 actuaciones y una programación artística y profesional centrada en seguir impulsando la internacionalización de la música creada en el archipiélago.

En esta edición, Italia, con una atención especial a las regiones de Emilia-Romaña y Apulia, será el país invitado con el objetivo de favorecer nuevos vínculos entre los sectores musicales de ambos territorios.

La programación contará también con una destacada representación artística de Latinoamérica y acogerá el Encuentro Iberoamericano de Jazz, organizado en colaboración con Plataforma Jazz España, que reunirá a profesionales e instituciones para fomentar la cooperación internacional entre España, Portugal y Latinoamérica.

La programación se desarrollará el miércoles en el Teatre Xesc Forteza, el jueves en Es Gremi Centre Musical, el viernes en Es Baluard Museu y en Motorworld Mallorca, que será el escenario de la jornada de clausura.

Las Jornadas Profesionales tendrán lugar el jueves, viernes y sábado por la mañana y reunirán a representantes de toda la cadena de valor del sector musical.