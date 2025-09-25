La firma de hipotecas en Baleares aumenta un 10,3% en julio

Archivo - Np Bayteca Y Jubenial Firman Un Acuerdo De Colaboración Para Hacer Más Accesible El Proceso De Consecución De Hipotecas - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares ha subido un 10,3% en julio respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 943 operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 295,44 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 47,87% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 19,1%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.414 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 542,15 millones de euros. De ellas, 45 fueron sobre fincas rústicas y 1.369 sobre urbanas.

De las 1.369 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Baleares, 943 fueron sobre viviendas; 15 en solares y 411 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 7 y en 48 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 314 hipotecas con cambios en sus condiciones, 259 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.470 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 946 correspondieron a viviendas, 91 a fincas rústicas, 413 a urbanas y 20 sobre solares.

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un crecimiento en todas las regiones con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,12%), La Rioja (+59,01%) y Cantabria (+54,14%) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) en el lado contrario.