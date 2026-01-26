La firma de hipotecas en Baleares cae un 9,2% y empeora su evolución interanual en noviembre

Archivo - Firma de documentos, hipoteca, - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Baleares ha descendido un 9,2% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior empeorando su evolución interanual, hasta un total de 747 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 28,4%.

En Baleares se prestaron 243,23 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en noviembre, un 19,26% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 11,9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.033 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 391,5 millones de euros. De ellas, 58 fueron sobre fincas rústicas y 975 sobre urbanas.

De las 975 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en noviembre en Baleares, 747 fueron sobre viviendas; 5 en solares y 223 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 6 y en 21 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 211 hipotecas con cambios en sus condiciones, 184 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.155 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 816 correspondieron a viviendas, 64 a fincas rústicas, 265 a urbanas y 10 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Cantabria (+54,30%), Comunitat Valenciana (+25,68%) y Andalucía (+25,17%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Aragón y Madrid con caídas del 9,23%, 7,35% y 3,28%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+81,14%), Canarias (+45,61%) y Comunitat Valenciana (+41,94%) marcando los mejores registros, salvo en Aragón, en donde se redujo un 1,86%.