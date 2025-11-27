La firma de hipotecas en Baleares crece un 17,6% en septiembre

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares ha aumentado un 17,6% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.149 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 324,3 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 17,95% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 34,5%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.421 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 603,55 millones de euros. De ellas, 44 fueron sobre fincas rústicas y 1.377 sobre urbanas.

De las 1.377 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Baleares, 1.149 fueron sobre viviendas; 22 en solares y 206 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 13 y en 55 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 275 hipotecas con cambios en sus condiciones, 207 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.555 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 793 correspondieron a viviendas, 64 a fincas rústicas, 670 a urbanas y 28 sobre solares.

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un crecimiento en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla - La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.