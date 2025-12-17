La firma de hipotecas empeora en octubre en Baleares y cae un 5,1% interanual

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Baleares desciende un 5,1% en octubre respecto al mismo mes del año anterior empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.044 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 9,1%.

En Baleares se prestaron 276,01 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 8,88% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 14,9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.434 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 556,74 millones de euros. De ellas, 91 fueron sobre fincas rústicas y 1.343 sobre urbanas.

De las 1.343 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en Baleares, 1.044 fueron sobre viviendas; 17 en solares y 282 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 9 y en 171 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 348 hipotecas con cambios en sus condiciones, 168 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.742 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 967 correspondieron a viviendas, 70 a fincas rústicas, 687 a urbanas y 18 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+16,08%), Castilla - La Mancha (+15,63%) y Cantabria (+14,97%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de Castilla y León y Galicia con caídas del 10,68%, 7,95% y 6,96%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Comunitat Valenciana (+29,48%), Cantabria (+29,12%) y Castilla - La Mancha (+27,32%) anotando los mayores ascensos, y Galicia, (+0,16%), Canarias (+0,38%) y Aragón (+1,31%) en el lado contrario.