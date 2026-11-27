Archivo - Carlos Cortés, a su llegada para pasar a disposición judicial, en los juzgados de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Especial Antidroga solicita que Carlos Cortés, primo hermano de 'la Paca' y conocido como 'el Charly', sea condenado a 14 años de prisión, en el marco de la operación Jaque mate que tiene que juzgar la Audiencia Nacional, y le acusa de liderar la entrada de droga en Mallorca al frente de la rama mallorquina del clan de 'los valencianos'.

El Ministerio Público, además, reclama penas que oscilan entre los ocho y los 21 años y medio de prisión para los otros 66 acusados de integrar diversas organizaciones criminales interrelacionadas que introducían grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica a través del puerto de Valencia para distribuirlas posteriormente en Mallorca, y que serán juzgados en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía atribuye a 'el Charly' el liderazgo de la rama balear del denominado 'clan de los valencianos' y reclama igualmente una multa de 80.000 euros.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la pena mayor recae sobre el considerado lugarteniente de una de las redes colombianas asentadas en Valencia, para quien se reclaman 21 años y seis meses de prisión --13 años y medio por tráfico de drogas y ocho años por encabezar la organización criminal--.

Para el líder de esta misma estructura, conocido como 'Rey', la Fiscalía pide un total de 18 años de cárcel, además de imponer a ambos dos multas de 260,9 millones de euros por el alijo de cerca de 1.200 kilos de cocaína ocultos en bloques de granito procedente de Brasil que fue intervenido en diciembre de 2023 en una nave de Cehegín (Murcia).

El Ministerio Público sostiene que el entramado funcionaba mediante grupos jerarquizados y con permanencia en el tiempo que operaban de forma coordinada desde finales de 2022.

De este modo, las organizaciones de origen colombiano afincadas en Valencia, gestionaban la importación internacional de la cocaína y la adulteración en laboratorios clandestinos antes de suministrarla a los distribuidores.

La conexión operativa entre la península y Baleares recaía en los considerados 'brokers' o intermediarios, residentes en Mallorca y encargados de negociar las partidas, recibirlas y trasladarlas a cambio de una comisión.

El escrito relata cómo esta vía quedó acreditada en agosto de 2023 con la detención en el puerto de Palma de un transportista, para quien se piden 11 años de cárcel, cuando desembarcaba de un ferry procedente de Valencia con diez kilos de cocaína ocultos en una mochila dentro de la cabina de su camión, droga que había sido financiada por el entorno de 'el Charly' y entregada al lugarteniente.

En el extremo final de la cadena operaba el conocido como 'clan de los valencianos', una estructura familiar de etnia gitana dividida en dos ramas, una en el Puerto de Sagunto (Valencia) y la otra en Palma, liderada por 'el Charly', yerno del primero.

Según la acusación, este clan disponía de una compleja infraestructura empresarial y de transporte por carretera para trasladar la cocaína y el cannabis hasta los puntos de venta al por menor situados en los poblados chabolistas palmesanos de Son Banya, Son Gotleu y La Soledad.

Para el grueso de los integrantes del 'clan de los valencianos', entre los que figuran la pareja de 'el Charly' y varios de sus hijos, cuñados y colaboradores dedicados al almacenamiento, transporte de efectivo en vehículos con doble fondo y menudeo, la Fiscalía solicita penas individuales de 11 años de prisión y multas de 80.000 euros.

El Ministerio Público solicita que el juicio oral, previsto en la Audiencia Nacional, se celebre a la mayor brevedad.

OPERACIÓN JAQUE MATE

La operación Jaque Mate, desarrollada por la Guardia Civil, permitió la desarticulación de una de las mayores organizaciones de introducción de cocaína en España con la intervención de más de una tonelada de esta sustancia y más de 60 personas detenidas en diferentes puntos de España, la mayoría en Baleares.

La investigación, que se prolongó durante más de un año y medio con la colaboración de la DEA estadounidense, desmanteló un complejo entramado para introducir cocaína procedente de Sudamérica a través de Portugal. El grupo abastecía al 'clan de los valencianos', que después distribuía la droga en Mallorca.