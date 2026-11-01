La Fiscalía presenta una querella contra Bestard por el uso de los coches oficiales

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en el Consell de Mallorca- Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Baleares ha acordado presentar una querella contra el vicepresidente segundo y conseller de Deportes, Medio Ambiente y Medio Rural del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular.

El Ministerio Público ha acordado esta decisión tras una investigación por malversación tras la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca el pasado 2 de julio, según han avanzado 'Última Hora' y 'Diario de Mallorca' y han confirmado Europa Press fuentes del procedimiento.

Los socialistas consideran que los hechos atribuidos a Bestard podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos continuada, prevaricación y falsedad documental.

En la denuncia, acusaban al de Vox utilizar de manera sistemática y reiterada una serie de vehículos de la institución insular para usos privados y de manera exclusiva en algunas ocasiones, generando por este uso gastos de gasolina y otros consumos sin contar con autorización.

El PSIB pidió al Ministerio Público declaración de la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente, que dirige Bestard, de la secretaria técnica de Presidencia, del secretario general y de la interventora. Reclamaba también copia de los expedientes relacionados con el uso de los vehículos adscritos al Departamento de Medio Ambiente, así como el registro de desplazamientos, consumos de combustible, mantenimiento, sistemas de geolocalización y cualquier otra documentación relacionada.

Cabe recordar que, después de que el caso se hiciera público el pasado mes de mayo, la institución insular elaboró informes técnicos que concluyeron que el vicepresidente segundo había hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se había acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Aunque los análisis internos, cuya elaboración fue ordenada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, reconocían que este proceder "no es una conducta apropiada", sostenían que no se puede "determinar de forma categórica el uso indebido".

Posteriormente, el Consell descartó tomar medidas contra Bestard y cerró el caso con la elaboración de una instrucción interna que regulara el uso de vehículos oficiales.