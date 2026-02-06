Formación en prevención de riesgos en centros educativos: inscripciones abiertas

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos al colegio - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto este viernes el proceso de inscripción a la formación del nuevo programa de prevención y autoprotección en centros educativos, que estará abierto hasta el 20 de feberero.

El programa se enmarca en la normativa estatal que obliga a impulsar planes de protección civil y gestión de riesgos en escuelas e institutos, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

La formación la imparte en línea el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Va dirigida tanto al personal docentes como a los profesionales de los servicios de emergencias que, posteriormente, participarán en las sesiones educativas en los centros.

Los contenidos de la formación, que se inicia el día 24 de febrero y finaliza el 17 de marzo, vienen marcados por el Boletín Oficial del Estado (BOE) e incluyen ámbitos como inundaciones, terremotos, riesgo volcánico, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos y otros riesgos tecnológicos.

Igualmente, el programa hará un énfasis especial en riesgos propios de Baleares, como las torrentadas. La Conselleria ha destacado que el modelo que se aplica en las Islas es único en el Estado, dado que la formación se desarrolla de manera conjunta entre Educación y Emergencias.

De este modo, los profesionales que completen la formación serán reconocidos como formadores acreditados de la CAIB, con un distintivo para los cuerpos de emergencias y con créditos formativos para el profesorado.

El programa incluye sesiones dirigidas al alumnado, en las que los miembros de los cuerpos de emergencias estarán acompañados por el docente que también haya completado la formación.

El principal objetivo del programa es formar al mayor número posible de ciudadanos en protección civil, aprovechando el contexto educativo como herramienta para llegar al conjunto de la población.