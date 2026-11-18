Formalizado el acuerdo para dar continuidad al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. - CAIB

MENORCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el GOB Menorca han firmado este miércoles el acuerdo de cesión gratuita de uso de una parte de las instalaciones de la cantera de la Alzina, en Ciutadella, para dar continuidad a la actividad del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y la presidenta del GOB Menorca, Margarida Masferrer, han formalizado la firma en un acto al que también ha asistido el conseller Joan Simonet.

Desde el Govern han destacado que el acuerdo establece las condiciones de cesión de las instalaciones necesarias para desarrollar las tareas de recuperación de fauna silvestre en la isla.

La cesión es gratuita y tiene una duración prevista de diez años, siempre que se mantengan las condiciones de uso de la cantera y sin perjuicio de que se pueda disponer de un centro público propio adecuado para prestar este servicio.

Esta colaboración permite mantener la actividad del centro, dedicado a la recepción, la atención veterinaria, la recuperación y el mantenimiento temporal de fauna silvestre, así como a la preparación de los animales para regresar al medio natural.

Las instalaciones también permiten llevar a cabo actuaciones de seguimiento y conservación de la fauna de Menorca, apoyo técnico en materia de biodiversidad y actividades de divulgación y educación ambiental.

El Ejecutivo autonómico ha señalado que el acuerdo prevé que la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal asuma los medios humanos, materiales, técnicos y económicos necesarios para el funcionamiento ordinario del centro, incluidos los servicios veterinarios, los equipamientos, los suministros y el mantenimiento de las instalaciones cedidas.

Por su parte, el GOB Menorca continuará utilizando el resto del recinto para desarrollar sus actividades de conservación de la naturaleza y de educación ambiental.

Además, han indicado que el GOB Menorca podrá seguir colaborando con el personal técnico del centro mediante tareas de voluntariado, tanto en el mantenimiento de las instalaciones como en la recogida y el transporte de animales.

El acuerdo también prevé la coordinación entre las dos entidades para desarrollar actividades informativas y de sensibilización relacionadas con la recuperación de la fauna silvestre.

Uno de los aspectos destacados de este acuerdo es que, a partir del 1 de enero de 2027, el acuerdo se subrogará a la nueva fundación pública que pondrá en marcha el Govern, con el objetivo de mantener las condiciones de cesión y dar continuidad a la actividad del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca.

Este cambio se enmarca en el nuevo modelo de gestión pública que prevé la creación de una fundación de titularidad pública para asumir las funciones que actualmente desarrolla el COFIB.

La nueva entidad comenzará a operar el 1 de enero de 2027, coincidiendo con la finalización del convenio vigente con la Fundación Natura Parc.

El proceso también prevé la subrogación del personal de esta Fundación que actualmente presta servicios al COFIB, para asegurar la continuidad de la atención y la recuperación de fauna silvestre en Baleares.

En el caso de Menorca, el acuerdo con el GOB permitirá seguir utilizando las instalaciones actuales mientras se desarrolla el nuevo modelo de gestión y hasta que se disponga, en su caso, de un centro público propio adecuado para la recuperación de fauna silvestre.

Además, la Conselleria también ha agradecido la colaboración de Lithica, entidad gestora de las Pedreres de S'Hostal, que desde hace más de veinte años facilita que una de las canteras se destine a la recuperación de la fauna silvestre de Menorca.