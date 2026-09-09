Formentera aprueba el reconocimiento de más de 3,1 millones para atender a menores tutelados

Pleno Consell de Formentera - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Formentera ha aprobado el reconocimiento de 3,17 millones de euros correspondientes a servicios de atención, acogida residencial y protección de menores tutelados este año.

La propuesta ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos.

En un comunicado, el Consell ha explicado que se trata de servicios que se han garantizado ante el incremento continuado de menores bajo su tutela.

El informe incorporado al expediente constata que el número de estos menores ha aumentado respecto a 2025 y señala que el crecimiento ha provocado el colapso de las previsiones de atención y económicas, hasta el punto de que en el primer semestre del año ya se había superado el crédito disponible.

El Consell ha destacado que sólo en las últimas horas han llegado a Formentera 12 menores más, que pasan a estar bajo la protección de la administración insular y suponen un nuevo incremento significativo de los recursos asistenciales necesarios.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha explicado que el Consell tiene pendientes de pago 3,17 millones de euros a las fundaciones y asociaciones encargadas de prestar los servicios de atención a los menores migrantes no acompañados.

Según el conseller, esto representa "una carga de recursos y económica muy importante". Actualmente, la institución tutela unos 250 menores y ha llegado a tutelar a 305 en algunos momentos.

El conseller ha recordado que el Consell ha recibido una subvención directa de 10 millones de euros del Govern que permite generar el crédito necesario para ir abonando los servicios ya prestados.

Desde la institución han reiterado que no se puede perder de vista que es un problema de origen, por lo que necesitan disponer de los recursos necesarios para poder afrontar con garantías una situación que sigue provocando una presión muy elevada.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha destacado también la necesidad de abordar esta realidad más allá de la respuesta inmediata que deben asumir las administraciones y ha lamentado la dimensión humana de esta crisis, con la aparición en los últimos días de hasta tres cuerpos en el mar.

Este año, ya son 16 las personas sin vida localizadas en las costas de Formentera.