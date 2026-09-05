Formentera considera "inaceptable" que el Gobierno no trasladara el "alto riesgo" de llegada de pateras a Baleares

Archivo - El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ofrece declaraciones tras la reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los consells de Mallorca, Menorca e Ibiza para abordar la situación migratoria en Baleares - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha considerado "inacceptable" que el Gobierno contara con información sobre un "alto riesgo" del incremento de las llegadas de pateras a Baleares y no trasladara la información a las administraciones insulares.

"No podemos ser los primeros en atender y los últimos en ser informados. Si Formentera es uno de los principales puntos de entrada de la migración irregular que llega a Baleares, lo mínimo que podemos exigir es disponer de la información necesaria para poder prepararnos y dimensionar nuestros recursos", ha afirmado Portas.

La institución insular ha trasladado en un comunicado que la falta de información resulta "especialmente preocupante" en el caso de Formentera por las dimensiones de la isla, su población y la limitación de los recursos humanos, materiales y de espacio disponibles.

"Lo que no es aceptable es que el Estado conozca un riesgo que afecta directamente a nuestras costas, no lo comunique y después seamos nosotros quienes tengamos que asumir las consecuencias sin capacidad de anticipación", ha criticado.

Este viernes, Portas ya trasladó a la senadora Neus Massanet la importancia de mejorar los canales de comunicación con el Estado y reclamó disponer de información directa sobre el número de pateras y migrantes que llegan a Formentera.

A su entender, "no es razonable" que una administración que ha de activar recursos y asumir la atención posterior no reciba esta información directamente de la Delegación del Gobierno. "No podemos ser los primeros en atender y los últimos en ser informados", ha remarcado.

El Consell ha explicado que, entre enero y agosto de este año, han llegado a Formentera 253 personas consideradas inicialmente posibles menores, de las que 198 resultaron tener menos de 18 años. En comparación con todo el año 2025, en ocho meses de este año han llegado a Formentera un 75,2 por ciento más de menores.

Especialmente significativa ha sido la presión registrada durante los últimos meses, en concreto, entre julio y agosto, cuando han llegado a la pitiusa menor un total de 84 menores.

Ante esta realidad, el Consell ha reclamado que se refuercen los procedimientos de primera atención a las personas que llegan de manera irregular, contando con más medios humanos, técnicos y sanitarios desde el primer momento.

La institución insular ha solicitado igualmente que la primera atención permita detectar posibles enfermedades u otras necesidades sanitarias desde el momento de la llegada.