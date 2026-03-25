Formentera pide a los grupos políticos en el Congreso que posibiliten la reforma constitucional para tener senador

FORMENTERA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha pedido a los grupos políticos con representación en el Congreso que hagan posible este jueves la aprobación de la reforma constitucional que debe permitir que Formentera tenga senador.

Portas ha defendido que la votación de este jueves "no es una votación cualquiera ni un debate subordinado a intereses de partidos".

Para el presidente, es "una decisión de profundo contenido democrático e institucional que pone a prueba la responsabilidad de las instituciones a la hora de dar respuesta a una reivindicación justa, histórica y ampliamente compartida por el pueblo de Formentera".

Este jueves "se vota si Formentera merece ser escuchada con voz propia o si se la sigue dejando en un segundo plano y, ante esto, este jueves no hay cabida para la abstención".

El presidente insular ha remarcado que la posición del Consell Insular es clara y ha reiterado que toca dar cumplimiento a la voluntad de los ciudadanos de la isla, el pleno y el Parlament.

"No estamos pidiendo un gesto simbólico, estamos reclamando una decisión justa, necesaria y coherente con el interés general", ha insistido.

Portas ha reiterado que confían en que los partidos de ámbito nacional "piensen en el pueblo" y el interés general.