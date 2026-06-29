Formentera tutela a 194 menores migrantes no acompañados tras la llegada de otros 21

Archivo - El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, comparece ante los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

FORMENTERA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera tutela en estos momentos a 194 menores migrantes no acompañados tras la llegada este fin de semana de 21 menores más.

Así lo ha explicado el presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, quien ha asegurado que la cifra "agrava" la situación de saturación que sufren los servicios del Consell desde hace meses. Del total de menores, 45 permanecen en Formentera.

Portas ha recordado que hace unos días solicitaron "auxilio" a la Delegación del Gobierno en Baleares para poder utilizar la carpa del puerto de la Savina y acoger de manera temporal a estos jóvenes. Sin embargo, esta posibilidad le fue negada al Consell, a pesar de "la carta del delegado del Gobierno que daba esperanzas porque parece que te quieren prestar ayuda".

"Tenemos la puerta cerrada del Gobierno para usar de urgencia un espacio", ha insistido el presidente. Según ha explicado, al igual que la otra vez, han tenido que habilitar colchones por el suelo "porque Delegación del Gobierno decide que, allí donde hay camas, éstas no se pueden utilizar".

También ha apelado al Govern para que, donde no interviene el Gobierno, lo haga el Ejecutivo balear. "Confío en que el Govern no nos dejará tirados y no nos dejará caer", ha concluido.