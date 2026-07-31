Archivo - El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, comparece ante los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

FORMENTERA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera tutela actualmente a 218 menores migrantes no acompañados, una cifra "sin precedentes", según ha asegurado el presidente insular, Óscar Portas.

Portas ha agradecido a la adjunta del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, la visita institucional realizada esta semana para conocer sobre el terreno la situación provocada por el incremento constante de la llegada de menores migrantes no acompañados.

En un comunicado, el Consell ha explicado que este año han llegado a Formentera 173 menores frente a los 113 que lo hicieron durante todo el 2025. Sólo durante julio han llegado 60 menores más.

Portas ha lamentado la "desidia" del Gobierno, recordando que el Consell ha reclamado auxilio para afrontar la situación. "Formentera está haciendo todo lo que está en sus manos para garantizar la atención y protección de estos menores, pero hace tiempo que hemos superado nuestra capacidad y necesitamos más recursos, personal y más implicación de las administraciones", ha afirmado.

El Consell ha expresado su confianza en que la visita de Bárcena contribuya a dar visibilidad a esta realidad, impulsando soluciones para garantizar la protección de los menores y la sostenibilidad de los servicios públicos de la isla.