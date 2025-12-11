Fraude en el alquiler de viviendas: detenido por suplantar a una inmobiliaria y cobrar rentas ilegalmente

Un agente del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por arrendar varias viviendas sin tener autorización para ello y haciéndose pasar una inmobiliaria.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició la investigación a raíz de la denuncia de uno de los perjudicados.

La víctima, responsable de una inmobiliaria de Palma, explicó que detectó graves irregularidades en la gestión de diversos arrendamientos.

Las gestiones realizadas por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos expusieron que el presunto autor habría arrendado al menos tres viviendas gestionadas por la inmobiliaria sin el conocimiento ni la autorización de la empresa, utilizando de manera fraudulenta el nombre comercial, el logotipo y la documentación corporativa para dotar de apariencia de legalidad a las operaciones.

Asimismo, el hombre habría falsificado los contratos de arrendamiento manipulando los documentos tipo de la inmobiliaria al sustituir la cuenta bancaria legítima de la empresa por dos cuentas bancarias bajo su control personal, a las que los inquilinos habrían transferido los importes de los alquileres.

Por el momento, los investigadores han logrado localizar a tres personas perjudicadas, cuyos pagos fueron presuntamente desviados. El perjuicio económico asciende actualmente a 5.714 euros, si bien esta cantidad podría incrementarse conforme avance la revisión interna de otros posibles arrendamientos en los que hubiera intervenido el detenido y en los que, presuntamente, también se habrían desviado fondos.

Los agentes, al identificar y localizar al hombre, lo detuvieron acusado de un delito de estafa y de falsedad documental el pasado viernes.

La investigación sigue abierta con el objetivo de determinar si existen más personas afectadas, nuevos contratos fraudulentos o un perjuicio económico mayor del inicialmente detectado.