El fuerte viento derriba una palmera en el Paseo Marítimo de Palma

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento ha provocado en las últimas horas la caída de una palmera en el Paseo Marítimo de Palma, a la altura de Es Baluard, aunque sin provocar heridos.

Ha sido uno de los incidentes destacados de las últimas horas en Palma por el paso de la borrasca 'Oriana'. La palmera cayó sobre la calzada y los operarios municipales la retiraron rápidamente.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Palma ha levantado este domingo todos los cierres preventivos decretados con motivo de la alerta meteorológica por fuertes rachas de viento. Así se han reabierto el parque de Ca'n Terrers, la Ribera y Bellver, y el Paseo Sagrera, una vez desactivado el Plater.