Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán si se cometen infracciones o delitos a partir del manual de acción

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán, en el marco de sus competencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, proteger a las personas y los bienes e investigar aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción o delito, que pudieran registrarse tras la publicación de un manual de acción contra la turistificación que ofrece consejos para señalar negocios y establecimientos.

Esta es la advertencia que se ha lanzado desde la Delegación del Gobierno, que no comparte ni justifica llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados ni a desarrollar acciones que excedan el ejercicio pacífico del derecho de protesta. "Las reivindicaciones sociales ganan fuerza cuando se expresan de forma cívica y respetuosa con los derechos de los demás", han señalado desde la Delegación del Gobierno.

La representación del Ejecutivo central en las Islas ha afirmado que es plenamente consciente de la preocupación existente en la sociedad balear por el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad de nuestras islas.

Se trata de un debate legítimo que merece respuestas desde las instituciones y el diálogo democrático, han añadido.

Desde la Delegación han reiterado el compromiso del Ejecutivo central con políticas que permitan avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, compatible con el derecho a la vivienda, el empleo de calidad y la protección del territorio, siempre desde el respeto al Estado de derecho y a la convivencia democrática.