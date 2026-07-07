Ocultar el rostro y vigilar cámaras: un manual enseña cómo hacer acciones de señalamiento contra la turistificación

Archivo - Una de las cerraduras saboteada con silicona. - APARTURNA - Archivo

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Menys turisme més vida ha compartido lo que ha llamado un "manual de acción contra la turistificación" en el que ofrece recomendaciones para señalar "todo lo que hay que expulsar" e incluyendo en este punto a alquileres turísticos, inmobiliarias, carteles de la federación hotelera o negocios gentrificadores.

"Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga", señalan en la publicación difundida en las redes sociales con consejor como ocultar el rostro y vigilar las cámaras de seguridad para señalar alquileres turísticos y negocios.

A la hora de impulsar acciones de señalización, la plataforma recomienda revisar la zona, decidir el recorrido y prestar atención a las cámaras de seguridad de bancos u otros locales para evitarlas.

Instan igualmente a localizar la presencia de policía, guardias de seguridad u otras "problemáticas". Llegado el momento, apuntan, hay que decidir cómo y hacia dónde huir si llega la presencia de agentes.

La plataforma aconseja organizar antes qué hará cada persona y repartir los roles. "Dicidid quién hace la acción, quién la graba, si se quiere hacer un vídeo, y quién vigila", añaden.

A quienes tengan pensado emprender alguna acción de señalamento, recomiendan vestir ropa oscura, amplia y poco identificable, así como ocultar el rostro y rasgos identificativos como tatuajes, piercings o marcas de nacimiento.

En el momento de la acción, Menys turisme més vida anima a "ser creativos" y proponen algunas acciones como "decorar fachadas y soltar la rabia", utilizar objetos voladores con pintura, bloquear cerraduras de Airbnb y colocar carteles de la manifestación del próximo 26 de julio.

La plataforma anima igualmente a quienes emprendan acciones a compartirlas con ellos de forma segura para lograr difusión.