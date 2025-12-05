Los funcionarios del Consell de Mallorca cobrarán la subida salarial del 2,5% este diciembre

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch (c). - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abonará este mes de diciembre, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, la subida salarial del 2,5% a todo su personal.

De esta manera, ha indicado la institución insular en un comunicado, se dará cumplimiento al real decreto ley que regula la actualización retributiva del personal del sector público para el periodo 2025-2028.

La medida afectará a 5.200 empleados públicos, 1.600 del Consell de Mallorca y 3.600 del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El importe destinado a la actualización retributiva será de 4,5 millones de euros.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado el compromiso de la institución para abonar "lo más pronto posible" la subida salarial a los trabajadores, algo que se podrá realizar gracias a "la buena situación de las arcas del Consell".

El real decreto ley publicado el miércoles fija un incremento global del 11% en las retribuciones del personal público, que se aplicará de manera progresiva a lo largo de los próximos tres años. La normativa establece una primera subida del 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Después prevé subidas anuales del 1,5% en l 2026 --al cual se podrá sumar un 0,5% adicional si el IPC llega a este porcentaje o lo supera--, del 4,5% en el 2027 y del 2% en el 2028.