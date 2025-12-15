La Fundació Impulsa Balears gestionará un 'hub' de empresas de economía circular

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste a la reunión de balance del patronato de la Fundació Impulsa Balears. - CAIB

La Fundació Impulsa Balears se encargará de gestionar un nodo de empresas de economía circular en Baleares, con el que tratará de situarse como un actor "neutral" y que preserve el territorio.

Así lo ha anunciado el director técnico de la fundación, Antoni Riera, en la reunión de balance del patronato de la entidad, que se ha celebrado este lunes en Palma.

Este centro empresarial aspira a ser una "puerta de entrada" a proyectos, buenas prácticas y que las administraciones y empresas puedan colaborar para encontrar la financiación suficiente con el objetivo de que "la transición circular sea una realidad.

De este modo, se orientará inicialmente a proyectos de Baleares pero después también pretende actuar como punto de acceso para empresas que tienen "buenas soluciones circulares" y las han puesto en práctica en otros puntos de la península o Europa.

Así, Riera ha apuntado que se centrará en iniciativas relacionadas con ciclo del agua, energía, alimentos, movilidad, territorio y materiales.