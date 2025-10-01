La Fundació s'Estel nombra un nuevo equipo directivo para el Centre Es Pinaret

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Es Pinaret, de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, inicia una nueva etapa con el nombramiento de su nuevo equipo directivo.

Así, el director será del centro Toni Sánchez Pulgarin, como subdirectora estará Rosa Ana Espigares Rincón y los coordinadores Cristina Sáez de Miguel, Azucena Hernández Delgado, Maria Victòria Mas Torres y Fernando Ruiz Torres.

En un comunicado, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha apuntado que Sánchez aporta una "amplia experiencia" en la dirección y gestión de centros socioeducativos. Inició su trayectoria en la Fundación Diagrama, al dirigir centros en la península y desde 2002 ha desarrollado gran parte de su carrera en la Fundació S'Estel, donde fue responsable de los centros Fusteret, Mussol y del Centre d'Incorporació Social (CIS) durante más de 13 años. En los últimos años, ha ejercido como técnico de servicios generales, al impulsar la formación y la acogida del personal de la fundación.

Por su parte, Espigares es diplomada en Educación Social y cuenta con un máster en Intervención Socioeducativa con Menores y Familias. Con más de 20 años de trayectoria en la Fundació S'Estel, ha desarrollado funciones como educadora tutora y ha asumido responsabilidades directivas, al acumular una "sólida experiencia" en el ámbito de la protección y la atención socioeducativa.

La directora gerente de la Fundació s'Estel, Xisca Viver, ha trasladado un "sincero agradecimiento" al anterior equipo directivo por su "dedicación y compromiso" durante estos años de trabajo compartido.

La Fundació S'Estel muestra su "plena confianza" en este nuevo equipo, convencida de que aportará nuevos proyectos y energía para avanzar en la labor educativa y social que se desarrolla en el Centre Es Pinaret.