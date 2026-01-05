La Fundación de Atención a la Dependencia impulsa las prácticas con 759 alumnos - CAIB

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Atención a la Dependencia impulsa las prácticas de estudiantes del ámbito sociosanitario, con 759 alumnos formados desde 2011 en las residencias o el centro ocupacional de la Fundación.

En nota de prensa, Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que los centros de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal han consolidado su compromiso con prácticas de estudiantes del ámbito sociosanitario con 759 alumnos formados desde el curso 2011/2012, cuando empezaron los registros. Este último curso, reunió al mayor número de alumnos en prácticas de la Fundación, con 93, que suponen un 20% más que el curso anterior y un 220% de incremento, más del triple, que cinco cursos antes.

Del total de alumnos que han hecho prácticas desde 2011 en los centros de la Fundación, 581 las cursaron en Mallorca y 178 en la isla de Ibiza. Son, concretamente, las residencias Son Güells (Palma), Son Tugores (Palma), Son Llebre (Marratxí), Can Raspalls (Ibiza), Can Blai (Santa Eulària), Sa Serra (Sant Antoni) y el centro ocupacional Sa Riera (Palma).

LAS PRÁCTICAS, UNA VÍA DE ACCESO AL MERCADO LABORAL

En estos últimos años, y para responder a las necesidades actuales del sector, la oferta de la Fundación se ha ido ampliando, incorporando titulaciones universitarias, ciclos formativos y certificados de profesionalidad.

Además, la formación de estudiantes en prácticas es una vía de acceso a trabajar en los centros de la Fundación en Ibiza y Mallorca. En este sentido, en la residencia y centro de día Son Güells (Palma), de las 36 alumnas en prácticas como técnico sociosanitario que ha habido en los dos últimos cursos, ocho han acabado trabajando en el centro.

LA MAYORÍA DE ESTUDIANTES, DE ENFERMERÍA

De entre todas las enseñanzas de donde provienen los alumnos, destaca Enfermería con 152, a la que siguen Fisioterapia, con 109 alumnos, 26 de Psicología y 15 de Trabajo Social, entre otras titulaciones vinculadas a la atención a la dependencia.

Respecto a Formación profesional, la mayor participación se concentra en los Ciclos Formativos de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería (229 alumnos) y en Atención a personas en situación de dependencia (150 alumnos).

Además, en los últimos años se han incorporado estudiantes de programas de máster, como el de Psicología General Sanitaria y el de Rehabilitación en Salud Mental, así como cursos de Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales.

UN COMPROMISO CON LA CALIDAD ASISTENCIAL

El fin de la Fundación es garantizar que los servicios de atención a la dependencia cuenten con profesionales cualificados, preparados para responder a los retos demográficos y sociales de las Baleares.

Para ello, la Fundación mantiene acuerdos de prácticas con centros sociosanitarios y promueve la especialización en ámbitos clave como la atención a personas en situación de dependencia, la salud mental, la intervención social y la integración laboral.