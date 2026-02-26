La Fundación Bit asiste al foro Transfiere de Málaga para apoyar a empresas innovadoras

Delegación de empresas y técnicos de la Fundación BIT desplazadas al Foro Transfiere Málaga. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

La Fundación Bit ha asistido al Foro Transfiere de Málaga para acompañar y representar los principales actores del ecosistema de innovación de Baleares.

Este evento, que se ha celebrado los días 24, 25, y 26 de febrero, es uno de los acontecimientos nacionales más importantes sobre transferencia científica y tecnológica de España, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

El director general de Innovación y Transformación Digital y vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, ha asistido al foro donde ha visitado los diferentes expositores y espacios para reunirse con agentes estratégicos y crear sinergias clave en este escenario en el que se concentran más de 600 empresas, entidades y administraciones públicas.

También han asistido a los técnicos de innovación y emprendimiento Maria de Paz Martínez, Manuel Guerrero y Rafael Soler, quienes han participado en diferentes reuniones y actividades enmarcadas en la participación de la Fundación Bit en redes nacionales e internacionales fundamentales para el desarrollo de su tarea como organismo impulsor de la transferencia tecnológica en Baleares.

En el marco de la afiliación del ParcBit a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Fundación Bit ha participado en la Asamblea Nacional de la entidad en que los diferentes representantes de los parques asociados analizan los objetivos estratégicos del año.

Asimismo, y dentro de las actividades organizadas por APTE, también se ha participado en la reunión de técnicos y en un encuentro del proyecto europeo 3D-CIRCULAR, financiado por la Unión Europea a través del programa Digital Europe.

Por otro lado, durante el Foro Transfiere, diferentes representantes españoles de la red Europe Enterprise Network (EEN) han celebrado una reunión de coordinación al aprovechar el entorno de trabajo e intercambio que ofrece el Foro.

Durante la jornada de trabajo se han abordado algunos temas claves y planteado las principales estrategias a seguir a través del fomento de sinergias con programas europeos como la European Clúster Collaboration Platform (ECCP), la iniciativa Erasmus For Young Entrepreneurs (EYE) o la participación de la red en acontecimientos como el Mobility Expo World Congress-MOW, o el Digital Enterprise Show (DES), entre otros.

Como ya es habitual, la Fundación Bit ha tenido un espacio propio en el que ha ofrecido información de los diferentes servicios de innovación y emprendimiento, y los servicios que se ofrecen en el ParcBit y en los CentreBit Menorca y Eivissa, para empresas tecnológicas y basadas en el conocimiento.

Este espacio, en el marco de la participación en el proyecto APTEnisa, también ha servido de escaparate para aquellas empresas emergentes que, de la mano de la Fundación Bit, han sido seleccionadas para participar en este programa de acompañamiento en la creación y lanzamiento de nuevas empresas emergentes.

Estas empresas emergentes baleares seleccionadas en el programa de APTEnisa han participado también durante la celebración del Foro Transfiere de Málaga en el 'Demo Day', una de las actividades centrales de Transfiere, donde estas empresas exponen sus propuestas de valor en la comunidad inversora en el espacio Ágora del foro.

Este año, cuatro empresas vinculadas a Emprenbit han participado en el 'Demo Day' de Transfiere ante el foro de inversores como son EasyNomad, Kultrip, Mallorca Holística, Studio ReThink Ibiza y Ubex AI.

También se ha presentado la lista 'Top 100 Startups de España', un listado anual de APTE que reúne en las 100 empresas emergentes más destacadas del año y situadas en sus parques científicos y tecnológicos distribuidos en 15 comunidades autónomas españolas. Las empresas baleares que forman parte de este ranking son Beloo, Demonio y Wiongo.

Estas empresas emergentes seleccionadas en el 'Top 100 Startups de España' están situadas en el ParcBit y forman parte de Emprenbit, el programa de apoyo a emprendedores de base tecnológica de la Fundación Bit, impulsado por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.