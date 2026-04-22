La Fundación Bit reivindica la innovación en el sector agroalimentario de Eivissa

Visita de los representantes de la Fundación Bit a las instalaciones de TerraViva Ibiza. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

EIVISSA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha puesto en valor la innovación en el sector agroalimentario de Eivissa, con una visita a un proyecto para mejorar la eficiencia del regadío.

En concreto, el delegado territorial de la Fundación Bit en Eivissa, Daniel Juan, ha visitado este miércoles las instalaciones de TerraViva Ibiza.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha resaltado que esta ha sido una de las beneficiarias del programa de financiación en cascada del proyecto europeo 'Circular Economy and Sustainable Solutions for the Agrifood Sector in the Mediterranean' (Cesam), del que es socia la Fundación Bit.

La visita se ha centrado en el seguimiento del proyecto de innovación abierta OpenCeres@TVI, desarrollado por la entidad francesa Flutilliant y TerraViva Ibiza, que es una iniciativa orientada a mejorar la eficiencia del riego agrícola en zonas con estrés hídrico.

El proyecto desarrolla una plataforma digital 'open source' que combina datos de sensores de campo y fuentes abiertas para generar indicadores que ayudan a los agricultores a optimizar el uso del agua, al reducir el consumo sin afectar la productividad.

El proyecto europeo Cesam impulsa la transición hacia un modelo agroalimentario "más sostenible, eficiente y circular" en el espacio mediterráneo. Cofinanciado por la Unión Europea, reúne nueve socios de Occitania, Cataluña y Baleares, entre ellos la Fundación Bit, junto con entidades como Eurorregion Pyrénées-Méditerranée, Acció y Agri Sur-Ouest Innovation, así como empresas innovadoras del sector agroalimentario.

Cesam promueve la colaboración entre regiones y empresas para desarrollar soluciones en economía circular, sostenibilidad y digitalización, con un impacto especial en el tejido de pequeñas y medianas empresas.

En el caso de Baleares, el programa ha permitido movilizar un presupuesto de poco más de 373.000 euros en proyectos de 'cascade funding', con la participación de siete pymes baleares que ya desarrollan iniciativas de innovación aplicada.

La participación de la Fundación Bit en Cesam contribuye directamente a la 'Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Baleares', especialmente en el Objetivo 1 de modernización económica y el impulso de empresas innovadoras en sostenibilidad, economía circular y digitalización.