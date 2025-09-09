La Fundación La Caixa apoyará con más de un millón de euros dos proyectos sociales de Mallorca

Archivo - La Fundación 'la Caixa' concede más de 484.000 euros a un proyecto de de inserción laboral en Asturias - DANIMEDINA - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa apoyará con más de un millón de euros dos proyectos sociales desarrollados por la Fundación Intermedia en los municipios de Palma y Manacor.

Las ayudas, ha informado la Fundación La Caixa en un comunicado, se otorgan en el marco de la convocatoria 'Más Empleo Joven', de la que se beneficiarán 52 proyectos de toda España a los que se destinarán más de 27 millones de euros cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus.

En concreto, la Unión Europea (UE) aporta 19,1 millones de euros y la fundación, 8,3 millones.

Las ayudas van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen itinerarios formativos para jóvenes de entre 16 y 29 años que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tengan un nivel de estudios inferior a bachillerato o a un grado superior de formación profesional, o no tengan estudios.

Estos itinerarios deberán tener un enfoque "eminentemente práctico y estar estrechamente alineados con las demandas del mercado laboral y del tejido empresarial", con el fin de reforzar las competencias clave para acceder a un empleo estable y de calidad.

"Queremos acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor. Por eso, a través de esta convocatoria reforzamos el compromiso de nuestros programas con la inserción laboral juvenil y la igualdad de oportunidades", ha apuntado el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón.

Esta convocatoria de ayudas se suma a otras dos ya resueltas, la de 'Más Empleo' y la de 'Más Infancia'. En conjunto la aportación asciende a los 124 millones de euros.

'Más Infancia' impulsa 68 proyectos sociales que desarrollan itinerarios de promoción socioeducativa orientados a potenciar y fortalecer las oportunidades de niños y niñas de entornos desfavorecidos, y cuenta con más de 48 millones de euros.

'Más Empleo', por su parte, apoya 80 proyectos que impulsan itinerarios de inserción individualizados que incluyen formación para mejorar la empleabilidad, prospección y la intermediación laboral, orientación laboral en la búsqueda activa de empleo, y está dotada con la misma cantidad.